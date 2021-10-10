شدّدت وزارة الصحة على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.وأعلنت في إحصائية جديدة للـ24 ساعة الماضية تسجيل (35) حالة مؤكدة وتعافي (51) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (141) حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547532) حالة وعدد حالات التعافي (536585)، كما تم تسجيل (4) وفيات.(35) مؤكدة(51) حالة تعاف(141) حرجةوفيات