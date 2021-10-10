يدخل حيز التنفيذ بدءاً من السادسة صباح اليوم (الأحد) قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية، والخاصة، والتعليمية، وركوب الطائرات، ووسائل النقل العام، وحضور النشاطات، والمناسبات إلا للمحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية. وأوضحت وزارة الداخلية أنه يستثنى من القرار الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا». وأعلنت وزارة الحج أنه اعتبارا من السادسة من صباح اليوم يقتصر إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي على المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة. أما الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، فيجب عليهم المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه. ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «عكاظ» أخيراً عن عدم تمكين المتعافين الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح، وكذلك من تلقوا جرعة واحدة فقط، من إصدار تصاريح العمرة، عبر «توكلنا» و«اعتمرنا»، لعدم شمولهم ضمن المحصّنين. ويفيد التحديث الجديد باقتصار التحصين على من تلقوا جرعتي لقاح كورونا فقط، وأن المتعافي الذي لم يتلق اللقاح لن تكون له أي مميزات.