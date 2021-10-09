حددت اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية ٣٢ مخالفة تستوجب الغرامات المالية وبينت أن المخالفة الأولى دخول أو عبور المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخیص وتقدر غرامتها بخمسة آلاف ريال، والثانية مخالفة عدم التقيد بالضوابط في الدخول أو عبور المناطق المحمية وغرامتها من (۲۰۰) إلى (۱۰۰۰۰) (تقدر حسب نوع المخالفة)، والثالثة القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية وغرامتها من (۱۰۰۰۰) إلى (۲۰۰۰۰۰۰)، والمخالفة الرابعة إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص وغرامتها من (۱۰۰۰۰) إلى (۲۰۰۰۰۰) ريال (تقدر حسب الحجم والأنشطة) والمخالفة الخامسة عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة وتقدر غرامتها من (500) إلى (۱۰۰۰۰۰) ريال والسادسة عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص أو التصاريح وغرامتها من (٥٠٠٠) إلى (۲۰۰۰۰۰۰) والسابعة جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أوالمحظورة، في المناطق المحمية وغرامتها (50000) إضافة إلى غرامة (۲۰۰) عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى ٥٠٠ ألف ريال، والمخالفة الثامنة استخراج أو جمع الكائنات الفطرية، في المناطق المحمية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص وغرامتها (۱۰۰۰۰) إضافة إلى غرامة (۱۰۰)، وبحد أقصى ١٠٠ ألف ريال، والمخالفة التاسعة إطلاق أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الغازية أو الدخيلة داخل المناطق المحمية أو المواقع المحيطة بها وغرامتها من (۱۰۰۰۰ ) إلى (۲۰۰۰۰۰) ريال (تقدر حسب الضرر أو الخطورة على المنطقة المحمية)، والمخالفة العاشرة إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة التابعة لمركز داخل المناطق المحمية وغرامتها من (٥٠٠٠٠) إلى (٣٠٠) ألف مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، والمخالفة الحادية عشرة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية وغرامتها من 1000 ريال إلى ١٠٠ ألف (مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات).التخييم بدون تصريحالمخالفة الثانية عشرة، إتلاف أو تغيير مواقع العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية للمناطق المحمية غرامتها خمسة آلاف إلى ١٠٠ ألف ريال، والثالثة عشرة سير المركبات وما في حكمها في غير المسارات المخصصة لها وغرامتها من ٢٠٠ ريال إلى عشرة آلاف ريال والمخالفة الرابعة عشرة التخييم في المناطق المحمية المحددة من المركز - دون الحصول على ترخيص وغرامتها من (۲۰۰) إلى (۱۰۰۰۰). أما المخالفة الخامسة عشرة ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها داخل المنطقة المحمية، فغرامتها من عشرة آلاف الى مليوني ريال والسادسة عشرة التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها وغرامتها من ٥٠ ألف ريال إلى مليوني ريال مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وإحالته إلى النيابة العامة.قطع الأشجار وإتلافهاالمخالفة السابعة عشرة قطع الأشجار في المناطق المحمية أو إتلافها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص وغرامتها ٢٠ ألف ريال لكل شجرة. والمخالفة الثامنة عشرة قطع الشجيرات في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص وغرامتها ستة آلاف لكل شجرة والمخالفة التاسعة عشرة تجريد الأشجار في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها دون ترخيص وغرامتها ستة آلاف لكل شجرة. والمخالفة العشرون تجرید الشجيرات في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها دون ترخيص وغرامتها أربعة آلاف ريال لكل شجرة. والمخالفة الحادية والعشرون حرق الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في المناطق المحمية أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الإضرار بها أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعافها أو موتها وغرامتها 20 ألف ريال لكل شجرة. والمخالفة الثانية والعشرون استزراع أو نشر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية في المناطق المحمية دون ترخيص أو خلاف الضوابط واشتراطات المركز وغرامتها من خمسة آلاف إلى ١٠٠ ألف ريال (مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات).غرامات على الرعي العشوائيالمخالفة الثالثة والعشرون استزراع أو نشر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية الدخيلة أو الغازية داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها وغرامتها من (۲۰۰۰۰) إلى (٤٠٠٠٠٠) ريال. والمخالفة الرابعة والعشرون رعي الإبل والأبقار في المناطق المحمية دون ترخيص أو في غير المواقع والمدة المحددة أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز وغرامتها ٢٠٠ ريال لكل رأس. والمخالفة الخامسة والعشرون رعي الضأن والماعز في المناطق المحمية التي يحددها المركز - دون ترخيص أو في غير المواقع والمدة المحددة أو خلافًا للضوابط وغرامتها ١٠٠ ريال لكل رأس. والمخالفة السادسة والعشرون لحي الماشية للأشجار في المناطق المحمية وغرامتها ألف ريال لكل شجرة. والمخالفة السابعة والعشرون الزراعة في المناطق المحمية المحددة من المركز بدون ترخيص وغرامتها ٣٠ ألف ريال. والمخالفة الثامنة والعشرون الزراعة في المناطق المحمية المحددة من المركز في غير المواقع أو المدد أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز وغرامتها ٢٠ ألف ريال والمخالفة التاسعة والعشرون إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية المحددة في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز وغرامتها ٢٠ ألف ريال. والمخالفة الثلاثون القيام بالأنشطة العلمية أو البحثية داخل المناطق المحمية دون ترخيص أو خلافا لضوابط واشتراطات المركز وغرامتها من (۱۰۰۰۰) الى (50000) مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، والمخالفة الحادية والثلاثون البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز وغرامتها لا تزيد على (۱۰۰.۰۰۰) مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفعالتعويضات. والمخالفة الثانية والثلاثون حيازة وسائل أو أدوات أو معدات البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز وغرامتها خمسة آلاف ريال.