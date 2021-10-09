أشعرت وزارة التعليم كافة منسوبيها في إدارات التعليم المختلفة بضرورة الالتزام بتوحيد (نطاقات البريد الإلكتروني) الذي يستعمل في المراسلات الرسميه لتصبح جميعها تحت نطاق (moe.gov.sa) وذلك تماشيا مع سياسة الأمن السيبراني بالوزارة وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وأكدت الوزارة على كافة موظفيها ومنسوبيها بأن يقوموا بإغلاق كافة حسابات البريد الإلكتروني التي كانت تابعة لإحدى شركات الكومبيوتر العالمية والتي كانت تعتمد على الحوسبة والتخزين السحابي وذلك بصورة نهائية وقبل نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن يقوموا بنقل كافة معلوماتهم على وسائط تخزين خارجية.

وكانت وزارة التعليم ومع اتجاهها للتعليم عن بعد قد قامت بإعطاء الطلاب والمعلمين ومنسوبي الوزارة كافه حسابات بريد إلكتروني مرتبطة بنطاق الوزارة الإلكتروني (moe.gov.sa) إلا أن بعض إدارات التعليم كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة الكومبيوتر العالمية وحصلت بموجبها على نطاقات خاصة بها وبمنسوبيها، إلا أن الوزارة أوقفت العمل بذلك لكي يتم توحيد النطاقات الخاصة بالبريد الإلكتروني لكافة منسوبيها في جميع إدارات التعليم.