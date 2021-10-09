تبدأ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال طلبات الوظائف الموسمية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة ١٢ بعد منتصف اليوم (السبت) والذي سوف يستمر حتى الخميس القادم للرجال والنساء.

وكانت الرئاسة قد اشترطت على الراغبين في التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 20 سنة مع الاستعداد للعمل في أي وقت وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة مع طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي واجتياز المقابلة الشخصية.

وبينت الرئاسة أن التقديم سوف يكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط التالي:

‏https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php