اطمأن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمس (السبت) على سلامة وصحة المصابين البالغ عددهم 10 أشخاص جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.وسأل أمير جازان بالنيابة، الله تعالى أن يمن على المصابين بالصحة والعافية، وأن يحفظ الوطن العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.