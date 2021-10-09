أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم غد (الأحد) 4 ربيع الأول 1443 الموافق 10 أكتوبر 2021، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

وكشفت أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه، علماً أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي ذلك تأكيدا للخبر الذي نشرته «عكاظ» أخيراً (4 أكتوبر 2021) بعنوان «بعد تحديث حالات «توكلنا».. هل ستُمنع العمرة عن المتعافين ومتلقي الجرعة الأولى؟»، والذي أشارت فيه إلى عدم تمكين المتعافين الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح، وكذلك من تلقوا جرعة واحدة فقط، من إصدار تصاريح العمرة والصلاة عبر «توكلنا» و«اعتمرنا»، لعدم شمولهم ضمن المحصّنين، وذلك استنادا إلى تحديث الحالات الصحية في «توكلنا» الذي أعلنته وزارة الصحة الأسبوع الماضي، ويبدأ العمل به 10 أكتوبر الجاري. ويفيد التحديث الجديد باقتصار التحصين على من تلقوا جرعتي لقاح كورونا فقط دون غيرهم، وأن المتعافي الذي لم يتلق اللقاح لن تكون له أي خصائص، كما أن من تلقوا الجرعة الأولى لن يشملهم التحصين، وستظهر الحالة «تلقى جرعة واحدة» وفي حال لم يتلقوا الجرعة الثانية بعد 90 يوما تتحول الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى «محصّن».

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفايروس كورونا، موضحة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.