أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (السبت)، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة لعدم رصد أي حالة إصابة بفايروس كورونا‬⁩ المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، في إطار المتابعة اليومية للفرق الرقابية في فروعها بمختلف مناطق المملكة.

وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وبينت الوزارة في ختام بيانها أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها أكثر من 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.