أعلن «قطار الحرمين السريع» أنه ابتداء من غد (الأحد) 10 أكتوبر 2021، سيقتصر السفر على من تظهر حالته الصحية أنه «محصّن بجرعتين» في تطبيق «توكلنا»، أما من هم دون سن 12 عاما فيلزم أن تكون الحالة الصحية «لم تثبت إصابته».

وكشف أن ذلك يأتي اتباعاً لتوجيهات الجهات المختصة، إذ أعلنت وزارة الصحة أخيرا تحديث الحالات الصحية التي تظهر في تطبيق «توكلنا»، وذلك اعتبارا من بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري، إذ ستكون حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتي اللقاح فقط، أما من تلقوا جرعة أولى، أو المتعافين بعد الإصابة، فلن يشملهم التحصين، وهذا ما يعني عدم تمكنهم من السفر عبر «قطار الحرمين السريع».

وأفاد «قطار الحرمين» بأن الرحلات متوفرة في موقع الحجز على الرابط التالي (https://sar.hhr.sa/ar/web/booking#undefined) حتى تاريخ 15 أكتوبر الجاري، وخلال الأيام القادمة ستتم جدولة الرحلات حتى نهاية شهر أكتوبر، في حين أن رحلات الشهور القادمة ليست مدرجة بعد، وسيتم الإعلان عنها عند توفرها.

وفي ما يتعلق بالحجز، أكد أنه يجب على المسافر صعود القطار من المحطة نفسها التي تم الحجز منها فقط، في حين أن بإمكانه تغيير الحجز واختيار محطة مختلفة، إذ يتم الإلغاء عن طريق إدارة الحجز، وتوجد رسوم مالية لذلك، وللاطلاع على التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي (https://sar.hhr.sa/ar/travel/fares#).