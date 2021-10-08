تابع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء اليوم، وما صاحبها من عواصف ورياح وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة عادل بن أحمد الزائري، أن أمير جازان بالنيابة اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات، ووجّه محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة الحالة والرفع بآخر المستجدات، مؤكداً على الجميع مباشرة الحالات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتبعة، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازم، لمواجهة أي طارئ.

وأفاد المتحدث الرسمي للإمارة أن أمير منطقة جازان بالنيابة شدد على تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع إحاطته أولا بأول بأي مستجدَّات تطرأ على وضع الطقس بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.