يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، حيث يناقش العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله منها عدد من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية، كما يصوت على عدد من قراراته المتعلقة بما رفعته لجانه المتخصصة في وجهات نظرها تجاه عدد من الموضوعات.

ويناقش المجلس في جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442/1441 المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، والتقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 1442/1441 المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، كما يناقش تقريرا من ذات اللجنة بشأن المعاملة المتعلقة بالقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.

ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442/1441، ووجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442/1441، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويصوت المجلس في ذات الجلسة على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442/1441 وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة حيال ما تم طرحه من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير، كما يصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/1441 بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة حيال ما تم خلال مناقشته في جلسة سابقة.

وفي جلسة المجلس العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1442/1441، وتقريراً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1441.

ويناقش المجلس خلال الجلسة الثانية تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442/1441، وتقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من التوصيات المقدمة من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1442/1441، بعد استماعه لرد اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير، كما يستعرض أيضاً وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1442/1441.

وفي جدول أعمال الجلسة العادية الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي تعقد الأربعاء القادم يناقش المجلس التقرير السنوي لوكالة الانباء السعودية للعام المالي 1442/1441 المقدم من لجنة الإعلام، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين للعام المالي 1442/1441.

وفي ذات الجلسة، تتقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتقريرها حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442/1441، وتقرير آخر مقدم من ذات اللجنة بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1442/1441.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1442/1441.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الإعلام التي وردت في وجهة نظرها حيال التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1442/1441، ويطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1442/1441.