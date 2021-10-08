تمكنت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية من مداهمة مصنع للخمور يُدار من قِبل عمالة وافدة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضحت الأمانة أنه تم رصد إحدى الاستراحات بحي الراشدية وبعد مداهمة الموقع ألقت الجهات الأمنية القبض على العمالة القائمة عليه، في حين أتلفت الأمانة 3470 لتراً من الخمور و8 أكياس من السُكَّر، كما صادرت الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وعملت على تطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيّة المتّبعة.

وأكَّدت الأمانة أنها تتصدى -بالتعاون مع الجهات الأمنية- لكافة الممارسات السلبية، وتتابع كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية؛ حفاظاً على سلامة المجتمع.