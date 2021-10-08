أكدت وزارة الحج والعمرة، عدم صحة إتاحة أداء مناسك العمرة ابتداء من غرة شهر ربيع الأول الجاري دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».

وشددت على أن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام يستلزم إصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا»، ولا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام من دون وجود تصاريح فعالة، مشيرة إلى أن التصاريح المتاحة عبر «اعتمرنا» و«توكلنا» هي للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط.

وحددت «الحج والعمرة» الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر بـ15 يوما، إذ يمكن الحجز مجددا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة، فيما أفادت بأنه لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت، ولكن يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما سمحت الوزارة لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بإصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا» وحجز المواعيد لأداء العمرة -وفق ما علمته «عكاظ»- وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».