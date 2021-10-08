أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لم يتم العمل حتى الآن على إتاحة تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، مشددة على أن تجديدها يستلزم حجز موعد ومراجعة مكاتبها.

وأفادت «الأحوال المدنية» بأنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوماً، وفي حال انتهائها دون تجديدها يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال.

يشار إلى أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب للمستفيد إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج، ويتم تصويره لدى مراجعته مكاتب «الأحوال المدنية».