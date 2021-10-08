جددت السفارة السعودية في روما، توضيح الاشتراطات التي أصدرتها السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين من السعودية لغرض السياحة، وذلك بإعادة تغريدة كانت قد نشرتها في 10 سبتمبر الماضي.

إذ أفادت السفارة آنذاك بأن الإشتراطات الجديدة تمثلت في ما يلي: شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية، وفحص «PCR» خلال الـ72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، وتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة أو إلكترونية على الرابط التالي: https://app.euplf.eu/#/.

ونوهت السفارة إلى أنه يتم تطبيق الحجر في مقر الإقامة لمدة 5 أيام فقط لمن لا يقدم شرطي شهادة اللقاح بكامل الجرعات وفحص «PCR» معاً، مع ضرورة عمل فحص «PCR» أو «Antigen test» بعد اليوم الخامس في الحجر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرتها السلطات الإيطالية سيستمر العمل بها حتى 25 أكتوبر الجاري.