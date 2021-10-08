أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها، وضبط أدوات ومستحضرات لهذه العمليات كانت بحوزته، واتُّخِذَت بحقه الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه بالتعاون مع نادي الإبل، ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها، أسفرت إجراءات الاستدلال في شرطة محافظة الأحساء، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، أمتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وأضاف المقدم الشهري: كما ضُبِطَ بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهة المختصة.