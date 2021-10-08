أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار مدينة أبها.وعدّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أمس، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.وجددت موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.