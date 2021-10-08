كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع 639 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 271 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) و(هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)؛ لتورطهـم بتهـم (الرشوة، استغلال النفوذ، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.وذلك خلال تنفيذ 10329 جولة رقابية في شهر صفر الماضي.