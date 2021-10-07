أكدت جامعة طيبة، اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتضمن الإساءة لطالب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وشددت الجامعة في بيان (الخميس)، رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية التي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تاخذ مجراها النظامي بشأنه، مؤكدة حرصها التام على تطبيق كامة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الاسلامية التي تكفلت بحفظ حق الجميع.

كما تؤكد الجامعة أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما ينشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي ويشكل إساءة بأي شكل من الأشكال وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق اصحابها وفقا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولواحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الاخلاقي للجامعة المعتمد بمجلس الجامعة.