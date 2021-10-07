دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة جهات حكومية وخاصة.

وتشمل فعاليات القافلة العديد من المعارض والندوات، كما تتضمن إقامة 15 ورشة عمل، أبرزها الممارسات الزراعية السليمة لأشجار الفواكه في وادي بن هشبل، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، والممارسات الزراعية السليمة لمحصول القمح في بللسمر، وآفات أشجار العنب في الماوين، والممارسات الزراعية السليمة على أشجار البن في محايل عسير، والممارسات الزراعية السليمة لأشجار النخيل في بيشة، والإدارة المتكاملة للأشجار المثمرة والمحاصيل وعنايتها خلال الموسم في ظهران الجنوب، والممارسات الزراعية السليمة للزراعة على أشجار الرمان في تنومة، وآفات أشجار التين في النماص، وآفات أشجار الزيتون في بلقرن، والممارسات الزراعية السليمة لأشجار النخيل في المضة، وأمراض وآفات النحل في قنا والبحر، وتربية النحل في رجال ألمع، والممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية في أبها، كما تشمل الفعاليات، «الديوانية» وهي مجلس متنقل لاستقبال المزارعين والمهتمين وطلبة المدارس، يتم من خلالها تقديم برامج إرشادية زراعية، وكذلك الشاشات المتحركة لعرض الأفلام الزراعية والإرشادية على الزوار وفي حقول المزارعين، إضافة إلى ركن الهدايا التذكارية.