أسندت أمانة منطقة حائل فكرة تصميم أحد أكبر الدوارات الميدانية شمال حائل في «طريق بيروت» لكافة أفراد المجتمع في منطقة حائل، إذ أعلنت أمانة حائل فتح المجال للمشاركة المجتمعية لطرح أفكار تصميمية وجمالية لدوار طريق بيروت بمدينة حائل والمنطقة المحيطة به.

ووضعت أمانة حائل أهم الاعتبارات التي ستراعى في تقديم المقترحات المقدمة، والتي أبرزها أن تكون فكرة التصميم قابلة للتنفيذ ومرنة في الوقت نفسه لتنفيذها سواء في التشكيل أو على مستوى التشطيبات، وأن تكون فكرة التصميم مبتكرة وتمثل إضافة معمارية وجمالية وتشكيلية، وأن يراعى في الأفكار المقترحة النواحي الوظيفية والتوجيه للمارين بالموقع (مشاة أو سيارات) وكذلك النواحي التشكيلية والجمالية والطبيعة الطبوغرافية للموقع، وحددت أمانة حائل إيميلاً لإرسال التصاميم خلال 10 أيام مع ذكر بيانات المشارك.

ويعد تصميم دوار طريق بيروت الذي يعد أكبر الدوارات مساحة في المنطقة أول لبنات مشاريع أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي.