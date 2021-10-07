أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش مواجهة التحديات لبناء شخصيات طلابنا وتهيئتهم ليكونوا قيادات المستقبل وتزويدهم بمهارات العصر بما يعزز دور التعليم وتطوير مجالاته، في ظل الدعم المتواصل من قادة دول مجلس التعاون، إيماناً منهم بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته والعمل على تطويرها بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.

«وانطلاقاً من هنا، أؤكد على أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل ودعم مسيرة التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ودورها المهم في بناء مجتمع خليجي يمتلك المعارف والمهارات، لمواكبة متغيرات العصر ومواجهة تحدياته المختلفة».

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الربيش في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته جامعة جازان خلال يومي الأربعاء والخميس بالمدينة الجامعية، بحضور عدد من رؤساء ومديري الجامعات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.