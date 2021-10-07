شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في أعمال مؤتمر «غلوبال تريد ريفيو» السعودية، الذي أقيم في 5 أكتوبر الحالي افتراضيا لمناقشة مستقبل وفرص التجارة في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. وسط حضور نخبة من صناع القرار وكبار الخبراء والمختصين والقياديين في القطاع التجاري من مختلف المؤسسات الحكومية والتجارية على المستوى الإقليمي.

ورعى (ساب) أعمال المؤتمر باعتباره واحداً من أهم وأكبر المؤتمرات في تمويل التجارة، حيث يستقبل سنويا اكثر من 800 شخصية بارزة في الأسواق العالمية والإقليمية. ويسهم بدوره في توفير واستقطاب الفرص لمئات الشركات المساهمة في التجارة العالمية لطرح خططهم المالية ومناقشة مستقبل التجارة في المنطقة والإستفادة من أحدث التجارب والتقنيات الحديثة لإيجاد بيئة مثالية لممارسة الأعمال التجارية.

وخلال جلسات الحوار في المؤتمر، قدم بنك ساب مرئياته حول تطوير مستقبل التجارة في المملكة والمسارات المستهدفة للنمو، مع تسليط الضوء على التجربة السعودية في التحول الرقمي، والتي من شأنها أن تقود دفة التقدم والتطور للتجارة في المملكة والمنطقة ككل.

وعلق نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ماجد نجم قائلا «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر التجاري الهام للتأكيد على مكانة السعودية ودورها الفاعل في إحداث التطورات الايجابية على مستقبل التجارة في المنطقة وذلك في ظل التحول الاستراتيجي وخطط التنمية التي تقودها رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور ساب الريادي في تسخير التقنيات الحديثة لدعم متطلّبات التمويل التجاري للشركات العالمية إلى المتوسطة والصغيرة».

ومن الجدير بالذكر، أن ساب يعتبر أحد البنوك الرائدة في مجال تمويل التجارة، وحقق الأولولية في طرح العديد من المنتجات والخدمات الهادفة لتعزيز دور التمويل التجاري والرقمنة والاستدامة، سعياً لتحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات الأعمال.