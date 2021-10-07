أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 47 حالة مؤكدة وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (147).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547449) وحالات التعافي (536493) حالة.

وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل (أربع) حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى (8736) حالة.

وأضافت «الصحة» أنه تم إعطاء أكثر من 43 مليون جرعة من لقاح كورونا في السعودية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.