وجهت وزارة التعليم كافة الجامعات الحكومية بضرورة حث طلابها على الالتزام بالزي الرسمي السعودي أثناء تواجدهم في الجامعة وحضور المحاضرات.

جاء ذلك في خطاب عاجل وجهه وكيل الوزارة للتعليم الجامعي إلى كافة الجامعات السعودية الحكومية مطالباً إياها بالتأكيد على الطلاب في كافة أقسام الجامعة بضرورة التقيد بالزي الرسمي السعودي والتزامهم التام به. يذكر أن عدداً من الجامعات لا تلزم طلابها بالزي السعودي الرسمي، بل إن بعضها لم تضف ذلك في لوائحها الخاصة بانضباط الطلاب، بيد أن هذا القرار سيلزمهم بتطبيق ذلك وحث الطلاب عليه.