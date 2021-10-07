توقع قانوني معاقبة سائق الشاحنة الذي تسبب في وفاة وإصابة 9 بالمدينة المنورة الثلاثاء الماضي بالقتل تعزيرا، مشيراً إلى أنه سبق للقضاء الحكم بالقتل على سائق سيارة مخمور تسبب في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادثة مرورية في مدينة الرياض العام 1439.وقال المحامي عبدالرحمن المحمدي لـ«عكاظ» إن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أوجزء منهما، (4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال) دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص في ضوء أحكام المادة (٦٢ /١) من نظام المرور. ولورثة المتوفين حق المطالبة بالديات المقررة شرعاً.أما في ما يتعلق بانتهاء الرخصة التشغيلية للشاحنة فهي من اختصاص وزارة النقل والخدمات اللوجستية اللوائح المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية وهي لوائح حددت ضوابط النقل ووزن الحمولة وعدد ساعات عمل السائقين وسلامة الشاحنة.وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت أمس الأول (الثلاثاء) نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني في الحادثة، وأثبتت أن بطاقة الشاحنة منتهية، وأن السائق كان في حالة غير طبيعية.