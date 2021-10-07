شدد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، على أهمية دعم استقلالية الأجهزة الرقابية والمحافظة عليها، جاء ذلك خلال ترؤسه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في الاجتماع السنوي الـ14 للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، المنعقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وممثلي الجهات المانحة.وناقش الاجتماع المبادرة الدولية للمساءلة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، واستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، إضافة إلى بحث سُبل تحسين عملية الدعم والتنسيق في اللجنة.يُذكر أن هذه اللجنة هي المعنية برسم التوجه الإستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهـم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريك تنمية من مجتمع المانحين، بهدف تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية.