وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 37 طنا و450 كيلوغراما من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من السيول والفيضانات في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2100 فرد.كما واصل المركز تنفيذ مشروع توزيع الملابس للأسر النازحة في محافظتي عدن ومأرب.وجرى أمس توزيع 3.244 قطعة ملابس في مخيمات النازحين بمديريتي الوادي والبريقة بمحافظتي عدن ومأرب، استفاد منها 1.708 فتاة وامرأة نازحة.من جهة ثانية، يقدم مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقام المركز خلال شهر سبتمبر الماضي باستقبال 167 مريضا، بينهم 44 مريضا حصلوا على 417 جلسة غسيل كلوي، منها 415 مجدولة وجلستي إسعاف، فيما تلقى 96 مريضاً خدمات المعاينة، كانت نسبة المستفيدين من الذكور 61%، والإناث 39%، بينما بلغت نسبة المقيمين 96% والنازحين 3%، واللاجئين 1%.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.