أزالت أمانة جدة 230 عقاراً آيلاً للسقوط في حي السبيل ضمن إستراتيجية بلدية البلد الفرعية لمعالجة التشوهات البصرية والمحافظة على سلامة قاطني هذه العقارات.مصادر “عكاظ” أشارت إلى أن مرحلة الإزالة سبقها تنبيه ملاك العقارات بأهمية مراجعة البلدية الفرعية، ومع انتهاء المهلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية فصلت أمانة جدة خدمة التيار الكهربائي والماء وأشعرت الملاك بمراجعة الأمانة وشرعت في إزالة العقارات التي تشكل خطراً على ساكنيها وعلى المارة.يذكر أن حي السبيل من الأحياء القديمة والعشوائية وسبق للأمانة أن نفذت فيه محاور خلخلة بهدف تحسين الشوارع الداخلية التي كانت تعيق حركة السير وتحرك سيارات الخدمات.