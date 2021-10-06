ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، جهود تحالف دعم الشرعية في معركة الدفاع القومي المشترك ضد الأطماع التمددية الفارسية ومساعي زعزعة أمن الملاحة البحرية الدولية وتهديد المصالح العالمية في المنطقة.

وقال خلال زيارة ميدانية له إلى مقاتلي الجيش في المنطقة العسكرية السابعة: إن ميليشيا الحوثي وقيادة الإرهاب الإيرانية أخطأت التقدير ووقعت في شرك غبائها وشر مخططاتها.

وأضاف أن المعركة المصيرية تقتضي من جميع اليمنيين توجيه بنادقهم نحو العدو الواحد واستنفار الجهود لتحرير الوطن من المحتل الفارسي وأدواته الحوثية التي تعبث بمقدرات اليمن وتاريخه وهويته ومعتقداته وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والنازحين وتسعى لتفخيخ الأجيال وتحويل صنعاء إلى عاصمة إيرانية رابعة، حسب ما ورد في موقع (سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية.