برعاية أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، جرى اليوم الأربعاء في مقر إمارة منطقة جازان توقيع مذكرتي تفاهم مشترك بين معهد الإدارة العامة، وإمارة منطقة جازان، وبين معهد الإدارة العامة وجامعة جازان. حيث وقع مذكرة التفاهم بين الإمارة والمعهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود. ووقعها عن المعهد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان. كما وقع كل من مدير عام المعهد، ورئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، مذكرة تفاهم أخرى بين معهد الإدارة العامة وجامعة جازان. وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية وفق خطط وإمكانيات الأطراف الموقعة للمذكرات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقد تمت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين في إمارة منطقة جازان، وجامعة جازان. كما حضر مراسم التوقيع من المعهد كل من: سعادة نائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، وسعادة مدير عام التخطيط والجودة، الدكتور هاشم المكرمي، وسعادة مدير عام فرع المعهد بمنطقة عسير عبد المحسن آل مشيط، ومسؤول التعاون والشراكات بالفرع الأستاذ عبدالمحسن البارقي.

جدير بالذكر أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار اهتمام كل من معهد الإدارة العامة وإمارة منطقة جازان، وجامعة جازان في إيجاد تعاون إستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري وإعدادهم علمياً لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، وكل ما يختص بالإسهام في التنظيم الإداري للإدارة وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية، والعمل على الدراسات المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة.۲.۳.