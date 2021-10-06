أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعَ رأي عامًّا حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين، شارك فيه «1036» من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 64%ونسبة الإناث 36%.

ويرى 42% من العينة أن أنسب وسائل القراءة تكون من خلال الكتاب المطبوع، في حين رأى 28% أن القراءة من الكتاب الإلكتروني هي الأنسب، وعن أكثر وسائل القراءة المشاعة يعتقد 55% من العينة أن القراءة من الجوال هي الأكثر استخداما، بينما أكد 30% أن القراءة الورقية هي أكثر وسيلة مستخدمه لهذا الغرض.

وعن دوافع القراءة يرى 42% من عينة الاستطلاع أنها لتطوير الذات، بينما يعتقد 24% أنها للعمل أو التعليم، وحول المبالغ التي ينفقها السعوديون على الكتب سنويا 51% من العينة تقول أقل من 500 ريال في حين يقول 17% أنها بين 500 إلى 1000ريال سنويا.