صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينا لمحافظة الطائف.

من جانبه، رفع أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمناسبة تعيينه أمينا لمحافظة الطائف، مؤكدا أن هذه المسؤولية ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها، في ظل الدعم اللا محدود من الحكومة الرشيدة للقطاع البلدي، والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الاهالي وراحتهم.

يذكر ان الدكتور المهنس أحمد القثامي أحد الكوادر الفنية القديرة في أمانة الطائف وتدرج في العديد من المناصب القيادية وكان يشغل وكيل الأمين للتعمير قبل تعيينه أمينا للمحافظة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة، إضافة الى سيرة ذاتية تتضمن العديد من الشهادات والإنجازات خلال مسيرته العملية الحافلة.