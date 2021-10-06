أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-١٩ قبل الصعود إلى الطائرات لجميع المسافرين على الرحلات الداخلية.

وأصدرت الهيئة تعميماً بهذا الشأن إلى جميع الناقلات الوطنية العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص ويسري العمل به ابتداءً من يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م.

وأوضحت أن الإجراء الجديد لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة في المملكة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات.