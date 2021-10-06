انطلقت بجامعة الملك خالد، أعمال وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للمعلم 2021، التي تستمر ثلاثة أيام وتنتهي غداً، ويشارك فيها عدد من كليات وعمادات ووحدات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أننا في هذا اليوم نحتفل باليوم العالمي للمعلم مثمنين جهوده العظيمة، ونحتفل أيضاً بنجاح بلادنا في التصدي لجائحة كورونا، ونجاح وزارة التعليم في استمرار العملية التعليمية أثناء الجائحة بكفاءة ونحتفل أيضاً بعودة آمنة تحققت ونجحت، إذ تشارك في برامج الجامعة للاحتفال باليوم العالمي للمعلم، كلية التربية وعمادة الموارد البشرية والجمعية العلمية السعودية للمعلم (جسم) وعدد من الجهات الأخرى، فيما يشارك في تقديم الندوات عدد من مديري التعليم ومسؤولي التعليم والمختصين. ويمكن الاطلاع على برامج الاحتفال من خلال الرابط https://t.co/KtecCOdkA5?amp=1 وكذلك من خلال الرابط https://t.co/ApdTUHHN6Z?amp=1