أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

وسوف يكون التقديم خلال يومي الأحد والاثنين القادمين فقط. واشترطت الرئاسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاما، مع الاستعداد للعمل في أي وقت، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، مع طباعة بيانات المتقدم من منصة «أبشر» في حالة القبول المبدئي، واجتياز المقابلة الشخصية.وبينت الرئاسة أن التقديم سوف يكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط التالي:‏ https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php