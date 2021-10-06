دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المعرض التشكيلي الافتراضي «وطن وطموح رؤية»، الذي نظمه مركز «البحوث والدراسات الاجتماعية» في الجامعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» بعسير، احتفاءً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة. وأكد رئيس الجامعة دور الفن التشكيلي كنافذة مهمة من نوافذ المشاركة الوطنية، مؤكداً أن المعرض يأتي ليعبر عن جانب مما يكنه الجميع للقيادة من تقدير واحترام، مقدماً شكره للفنانين والفنانات، وفريق العمل على جهودهم المتميزة، داعياً الله أن يحفظ القيادة والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها. وحول الأعمال الفنية والمشاركين، أوضح المدير التنفيذي للمعرض الدكتور علي مرزوق، أن لجنة المعرض اختارت لوحات 38 فناناً وفنانة، من بين 300 لوحة من مختلف مناطق المملكة، استلهموا وطنهم في لوحاتهم المسندية، وطموح رؤية 2030، وما حققته خلال الأعوام الخمسة الماضية من نتائج ملموسة لمملكة تبني مستقبلاً أكثر إشراقًا وتميزًا، يتأملون مراحل التقدم الذي تعيشه بلادنا، ليستحضروا في لوحاتهم التضحيات والجهود الكبيرة التي صاحبت مراحل التأسيس، والبناء، والتطور. وأضاف، تم تصميم كتيب ورقي وإلكتروني للمعرض، سوف يوزع على المشاركين والمسؤولين، والمهتمين بالفنون. يُذكر أن المعرض الافتراضي يمكن مشاهدته، والتجول في أقسامه من خلال الرابط التالي:https://shortest.link/1a9V، كما يمكن تصفح كتيب المعرض من خلال الرابط التالي:https://shortest.link/1dwr