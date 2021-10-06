نظّمت أمانة منطقة عسير، ورشة عمل لاستعراض إستراتيجية المنطقة، التي تضمنت عددا من المقترحات المتعلقة بتفعيل دور الأمانة، وبلدياتها في دعم الإستراتيجية.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الورشة تستهدف منسوبي ومنسوبات الأمانة، وتأتي في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة، وبلدياتها وإستراتيجية المنطقة، من خلال تمكين المعرفة بأبعاد الإستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور المنطقة من خلال الأعمال التي تشترك في تنفيذها أمانة عسير، وكافة بلدياتها بهدف تمكين المعرفة وتعزيزها بما تتضمنه الإستراتيجية.