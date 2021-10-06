أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف 1000 بالون وردي بمشاركة 50 متطوع، من جوار قلعة زعبل الأثرية بمدينة سكاكا، بمناسبة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر تحت شعار كيف كنت وين صرت.

وأوضحت الصحة بالجوف أنها تنظم عدداً من البرامج والفعاليات التوعوية مع عدد من الشركاء خلال شهر أكتوبر لحث السيدات على الكشف المبكر. مشيرة إلى أنه تم تحويل المدينة للون الوردي عبر إضاءة ميادينها ومعالمها باللون الوردي، بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف، كما قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتخصيص عيادات استشارية عبر المقاهي لاستقبال الاستشارات والتحويل لمن يحتاج. وأضافت أنه سيتم تنظيم عدد من الحملات الميدانية في الحدائق والمتنزهات، إضافة لمعارضها داخل القطاعات.

ودعت صحة الجوف جميع السيدات للكشف عبر أقرب مركز صحي.