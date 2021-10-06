كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أعضاء مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة السابق في دورته الثالثة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد المهندس محمد بن صالح الخليل.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الإمارة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق والجديد، إذ قدم سمو الأمير فيصل بن سلمان الشُكر والتقدير لأعضاء المجلس على إسهاماتهم المُقدرة خلال فترة عملهم، كما بارك سموه لأعضاء المجلس الجديد مُتمنياً لهم التوفيق والسداد، فيما تضطلع به الشركة من دور مهم لخدمة المدينة المنورة.

يُذكر أن شركة رؤى المدينة القابضة، هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إذ تهدف الشركة لرفع جاهزية منطقة المسجد النبوي الشريف، واستضافة أكبر عدد من الزائرين للمدينة المنورة، وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رؤى المدينة 1.5 مليون متر مربع، ويشمل المشروع منظومة فندقية وتجارية وسكنية متكاملة، لإثراء وتعزيز تجربة الزيارة لساكني وزائري المدينة المنورة.