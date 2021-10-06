تم افتتاح فعالية «الكوكب للجميع» رسميًا من قبل المدير العام للصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي محمد الدويرج، يرافقه الأستاذ حمزة العجلاني من وزارة البيئة والمياه والزراعة. وعن أهمية اليوم العالمي للحيوان قال الدكتور علي خلال الافتتاح «الرفق بالحيوان مسؤولية الجميع». وقد أطلقت لولو هايبرماركت المملكة العربية السعودية «معرضاً للقطط» احتفاءً بحيواناتنا الأليفة وأهميتها في حياتنا. وقدّمَت عروضاً سارية من 4 أكتوبر إلى 10 أكتوبر 2021 في متاجرها، وأقيم معرض القطط في لولو هايبرماركت اليرموك في الرياض والأحساء والخبر إذ تباهى أصحاب القطط بقططهم، وفازوا بجوائز رائعة.

قال السيد شهيم محمد، مدير لولو هايبرماركت المملكة العربية السعودية: «الفكرة هي تعزيز رفاهية الحيوانات ورؤية لولو هو عالم تعيش فيه جميع الحيوانات حياة خالية من المعاناة إذ يتم الاعتناء بالحيوانات الأليفة». وأضاف: «تحقيقاً لهذه الغاية، ستوفر لولو أحدث ما في رعاية الحيوانات الأليفة من الأطعمة التي تساعد في وضع المعايير الغذائية للحيوانات الأليفة إلى منتجات العناية بالحيوانات الأليفة من أجل العناية الجيدة والصحة، إضافة إلى إكسسوارات الحيوانات الأليفة التي تعزز تدليل الحيوانات الأليفة و تضفي مظهراً لطيفا».

ستكون هناك عروض وتخفيضات خاصة على هذه المنتجات.

قد شارك في فعالية لولو هايبر ماركت أطياف مول باليرموك بالرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك سعود والجمعية السعودية للفنون التشكيلية وجمعية رحمة وملجأ الرياض.

وحضرت في لولو هايبر ماركت الأحساء، وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور ممثليها، كما قدموا أيضًا دعمهم في الخبر.

قال السيد شهيم محمد «معًا يمكننا جميعًا إحداث فرق في الطريقة التي نتفاعل بها مع عالم الحيوان، إذ إن الحيوانات جزء مهم من النظام البيئي العالمي، سواء أكانت أليفة أم برية، علينا التعامل معها بلطف واحترام» كما أضاف: «لولو ستعمل على نشر هذه الرسالة من خلال هذا المهرجان الفريد، ونرحب بمشاركة الجميع».