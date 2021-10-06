أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأوضحت الأمانة أنها نفذت أخيراً 1309 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك، الأمر الذي أسفر عن إغلاق 28 منها، وإشعار 48 منشأة بمراجعة البلدية لمخالفتها الأنظمة الصحية اللازمة مما يستدعي تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها. على الصعيد ذاته كثفت الأمانة حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة العشوائي ومنطقة الكدوة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة إذ أسفرت الحملات عن مصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضراوات واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها في الموقع نفسه.