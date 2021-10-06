استلمت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع مرفأ الصيادين بالحافة بجازان للقيام بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة، وذلك بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز آل منيع. وقامت اللجنة المكونة من المهندس عبدالمحسن البعيمي والمهندس محمود بن حسين من إدارة التشغيل والصيانة بالوزارة والمهندس حامد الجهني (رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع) ومدير مركز أبحاث الثروة السمكية إبراهيم عجميان بزيارة قائد مركز الحافة المقدم أنور حيان وتم استلام المرفأ من قبل الجمعية لمباشرة أعمالها وعمل محضر بذلك بعد تدوين جميع الملاحظات عليه. يذكر أن مرفأ الحافة يعد أكبر مرافئ الصيادين الواقعة على سواحل المملكة إذ تبلغ مساحته حوالى 631.818م2 ويقع في منتصف مدينة جازان ويتميز بقربه من جميع الخدمات المساندة لعملية الصيد ما يخفف على الصيادين الكثير من الأعباء. ‏