شاركت موهوبات تعليم المدينة المنورة في بطولة الروبوفيست الدولية Robofest المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ عن بُعد بفريقين ضم 5 طالبات، إذ تكوّن الفريق الأول من: يارا عادل الردادي، فرح عبدالله الزهراني، ربى أحمد العوز من الابتدائية الثالثة للتحفيظ، وضم الفريق الثاني الموهوبتين بيان طاهر بيك من المتوسطة الخمسين وسديم عادل الردادي من ثانوية المنارات، وقد فاز الفريق الأول من طالبات تعليم المدينة المنورة بالمركز الثاني عالمياً في المسابقة.

جاءت المشاركة بتنسيق وتدريب إدارة الموهوبات من قبل معلمة الموهوبات في الابتدائية الثالثة للتحفيظ عمرة بيك والمدربة المختصة طيبة السعدون خلال الفترة الصيفية، وتم تزويدهن بالربورتات من إدارة الموهوبات بإشراف ومتابعة مديرة الإدارة سميرة الأحمدي.

وقد هنأ مدير عام التعليم الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم الطالبات الموهوبات على ما حققن من إنجاز مميز ومن تمثيل مشرف للوطن، كما شكر أسر الطالبات ومديرات المدارس ومساعدة الشؤون التعليمية وإدارة الموهوبات، وكل من كان خلف هذا الإنجاز المتحقق دولياً.

كما عبرت الطالبات عن سعادتهن وفرحتهن الكبيرة بالفوز وتطلعاتهن لتمثيل الوطن تمثيلاً يليق بمكانته الريادية ورؤيته الطموحة.

ويذكر أن مسابقة الروبوفست هي مسابقة تقوم على إتاحة الفرصة للمشاركين لاستخدام روبوتات متنوعة أو أجزاء أو مواد أو حتى إلكترونيات متخصصة، كما يمكن برمجة الروبوت بأي لغة.

وفيما يخص فرع botelsumo تقوم فكرة هذا المجال على دفع الزجاجة أو دفع الروبوت الآخر بعيداً عن الطاولة، وتهدف إلى تطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة والإبداع والتواصل وحل المشكلات وزيادة شغف واهتمام الطلاب والطالبات في مختلف العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات، والمساهمة في تطوير المستوى الأكاديمي وتأهيل الطلاب والطالبات لاحتياجات سوق العمل وتحديات الاقتصاد الرقمي.

ونظراً للظروف الاستثنائية لهذا العام تم تدريب الطالبات على أجزاء من المسابقة عن بُعد، وفي كل مرحلة تقوم الفرق ببث مشاركاتها مباشرة مع لجنة التحكيم وفق تنظيمات محددة.

وتقام البطولة العالمية في جامعة لورانس التكنولوجية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.