قال موظفون في «صحة الطائف» إن الشؤون الصحية في محافظة الطائف أوقفت تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لعدد منهم بصرف مستحقات ظلت حبيسة الأدراج -طبقا لوصفهم- برغم تأكيدات «صحة الطائف» في وقت سابق أن الأحكام القضائية تشمل البنود المخصصة للرواتب، وهناك آلية للصرف لا تؤثر على صرف الرواتب للموظفين.وطبقا لعدد من الموظفين تحدثوا لـ«عكاظ» فإنهم لم يصرفوا المستحقات برغم دخول العام إلى الربع الرابع ورغم صدور احكام من ديوان المظالم ووعود سابقة من «الصحة» بالصرف في الربع الثاني.في المقابل أوضح نائب المتحدث الرسمي لـ«صحة الطائف» وليد الثقفي لـ«عكاظ» أنه تم تسجيل جميع المعاملات في «النافذة» وفي انتظار دعم الوزارة للمبالغ ليتم الصرف.