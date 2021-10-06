حددت وزارة التعليم ثلاثة متطلبات رئيسية لاعتبار الطالب ناجحاً في نظام المسارات الثانوي الذي تم اعتماده وتطبيقه لأول مرة خلال العام الدراسي الحالي على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي.وبيّنت أنه يتعين على الطالب لإنهاء متطلبات النظام النجاح في جميع المقررات الدراسية، وأن يعد مشروع التخرج، والقيام بالساعات المطلوبة للأعمال التطوعية.وأكدت الوزارة أن الطالب يعد ناجحاً إذا حصل على ٥٠ درجة من الدرجة المخصصة للمقرر شريطة حصوله على الدرجة الشرطية ٢٠٪ من درجة الاختبار النهائي ما تعادل ٨ درجات، وإذا لم ينجح الطالب في اختبار الدور الأول يختبر في الثاني من الفصل الدراسي الثاني، وإذا لم ينجح في الاختبار يختبر في دور التعثر مع بداية كل عام دراسي جديد.وأوضحت وزارة التعليم أنه عند اختبار الدور الثاني والتعثر يحتفظ الطالب بدرجاته في المهام الأدائية والمشاركة والتفاعل ويؤدي الاختبار من ٦٠ درجة باستثاء مقررات التقويم المستمر أو المقررات التي تتطلب طبيعتها توزيعاً خاصاً، وفي حال لم ينجح الطالب في ٥٠٪ من المقررات الدراسية عليه إعادة السنة.