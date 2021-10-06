رصدت «عكاظ» أمس (الثلاثاء) كميات من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والحقن والمراهم منتهية الصلاحية، ملقاة على جانب طريق ترابي في منطقة جبلية شمالي المدينة المنورة، بعد أن قام مجهولون بالتخلص منها بطريقة عشوائية تضر بالصحة العامة وتهدد السلامة في محاولة لإخفائها عن الأنظار.ويقدر حجم الأدوية التي رصدتها «عكاظ» بنحو 500 عبوة تنوعت ما بين أدوية نزلات البرد وتخفيف أعراض السعال لدى الأطفال وتخفيف احتقان الجهاز التنفسي ومضادات حيوية للكبار وأخرى للصغار ومراهم للحروق وأخرى لحساسية الجلد وكميات من الحقن والمحاليل الطبية والمستلزمات الأخرى، والموقع حظائر قديمة كانت تستخدم للمواشي. وتبيّن أن الأدوية التي تخلص منها المجهولون بالحرق منتهية الصلاحية في أغسطس الماضي. وتواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق، فأوضح أنه تم تكوين لجنة لمعاينة الموقع وحصر الأدوية، وجارٍ التحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته وفق الأنظمة والتعليمات.