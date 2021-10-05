قدّم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، شكره وتقديره لأمانة المنطقة، نظير مشاركتها في فعاليات أسبوع إطلاق إستراتيجية عسير، ابتهاجاً بهذه المناسبة في خطاب تلقته الأمانة من الأمير تركي بن طلال.

وأعرب أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، عن سعادته الكبيرة، مؤكدا أن الجميع فخور بما توليه القيادة الكريمة لهذا الجزء الواعد من الوطن الغالي، بعد أن أطلق ولي العهد استراتيجية منطقة عسير، مؤكداً أن «الأمانة وكافة بلدياتها، ستدخل في تحدٍ حقيقي لتحقيق تطلعات القيادة الكريمة مما يستوجب علينا مواكبة التطلعات وفق رؤية ولي العهد، لنكون من بين المدن الأكثر تألقاً على كافة الأصعدة، التي ستفتح سماء وأرض وإنسان عسير، نحو العالمية، وستكون في مقدمة المناطق سياحياً واقتصادياً»، مقدماً شكره الجزيل لأمير المنطقة، على جهوده الاستثنائية التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مشاريع النهضة التنموية الشاملة للمنطقة وفق رؤية الخير 2030.