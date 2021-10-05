يدشن الفيلم السعودي لعبة كبار في الـ14 من أكتوبر الجاري، والفيلم من بطولة فيصل العمري والعنود سعود وعادل العتيبي ونجلاء العبدالله ومهدي الناصر وعبد الرحمن بودي وأغادير السعيد ولبنى عبدالعزيز ومريم عبدالعزيز ورانيا جابر وجراح الدوسري وإبراهيم العضب وماريا بركة ومصطفى المبارك، وإخراج حيدر سمير.

وتدور أحداث الفيلم الذي يأتي من إنتاج وتوزيع شركة «إن ستارز» حول موظف بسيط يعمل بإحدى شركات تطبيق التوصيل وتتعطل سيارته في أحد الطرق البرية ليكتشف صندوقا مليئا بالذهب والمال، ويأخذه ليحسن مستواه المعيشي ويعيش برغد مع حبيبته التي يطمح للزواج منها، لكنه يكتشف أن الصندوق يعود لعصابة بدأت في ملاحقته وتهديده، إذ نجحوا في إرجاع الصندوق، لكنه لم يستسلم فوضع خطة مع أصدقائه لإرجاع الذهب والمال على أن يتقاسموا المبلغ وتتواصل الأحداث في ما بعد.