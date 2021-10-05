أصدر مدير تحرير صحيفة الرياضية الكاتب الصحافي رياض المسلم كتابه الأول تحت مسمى «العالم بتوقيت السعودية» وتم عرضه في جناح مركز الأدب العربي في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام في وجهة الرياض.

ويتناول مضمون الكتاب قصصا من التغييرات الكبيرة في الترفيه وقصصا خاصة من صناع البسمة في مجالات عدة إلى جانب التطرق إلى مواقف في موسم الرياض وبقية المناطق السياحية والترفيهية في السعودية ومقارنتها بزمن مضى.

يذكر ان الزميل رياض المسلم بدأ مسيرته قبل 20 عاما متنقلا بين صحف عدة منها المسائية والحياة والوطن والرياضية إلى جانب قنوات عدة منها الأخبارية والعربية.